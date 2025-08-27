Poliana RochaReprodução/Instagram

Rio - A influenciadora Poliana Rocha contou aos seguidores que viveu um episódio inesperado com o marido, o cantor Leonardo, na terça-feira (26). O sertanejo tinha uma consulta marcada no dentista, mas preferiu encontrar os amigos para beber.
Poliana Rocha expõe medo de Leonardo em ir ao dentista - reprodução Instagram
"Amor, hoje você me deu um migué", disse Poli nos Stories do Instagram. O cantor confirmou: "Dei".
Poliana insistiu na conversa e questionou: "Estou vendo. Você ia ter dentista, e você fugiu do dentista e foi beber umas, né? E aí você ligou para mim, e seus amigos?". Leonardo respondeu: "Eles xingaram você. Depois eles correram para trás da casa, fazendo aquela cara de c%, de medo. Eles têm medo".

A reação do sertanejo arrancou risos da esposa, que quis entender o motivo da fuga: "Eu quero saber por que você fugiu do dentista...". Leonardo foi direto: "Medo".

Poliana ainda revelou que essa não foi a primeira vez que o marido adiou a consulta. "Nossa, amor! Mas todo dia você foge. Tem um ano que você está fugindo", contou. O cantor brincou: "Ele quer implantar osso. Não sou cachorro".

Na sequência, a influenciadora explicou: "É para colocar o implante". O sertanejo rebateu: "Mas meu dente está bom. Eu não quero, não". Na legenda dos Stories, Poliana resumiu a situação para os seguidores: "Ele tem pânico de dentista, daí eu marco e ele dá o cano."