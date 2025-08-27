Poliana RochaReprodução/Instagram
"Amor, hoje você me deu um migué", disse Poli nos Stories do Instagram. O cantor confirmou: "Dei".
A reação do sertanejo arrancou risos da esposa, que quis entender o motivo da fuga: "Eu quero saber por que você fugiu do dentista...". Leonardo foi direto: "Medo".
Poliana ainda revelou que essa não foi a primeira vez que o marido adiou a consulta. "Nossa, amor! Mas todo dia você foge. Tem um ano que você está fugindo", contou. O cantor brincou: "Ele quer implantar osso. Não sou cachorro".
Na sequência, a influenciadora explicou: "É para colocar o implante". O sertanejo rebateu: "Mas meu dente está bom. Eu não quero, não". Na legenda dos Stories, Poliana resumiu a situação para os seguidores: "Ele tem pânico de dentista, daí eu marco e ele dá o cano."
