Elton John e Gilberto Gil Reprodução do Instagram

Publicado 25/11/2025 12:10

Rio - Elton John e Gilberto Gil estão entre as atrações confirmadas do Rock in Rio 2026, no dia 7 de setembro. A novidade foi anunciada pelo festival, nesta terça-feira (25), durante um evento realizado no Parque Bondinho Pão de Açúcar, na Zona Sul do Rio. Essa será a única apresentação do cantor e compositor britânico no Brasil.

"São mais que artistas, são duas lendas. São pessoas que moldaram a história da música no Brasil e no mundo. Artistas tão potentes que levantaram bandeiras que transformaram a vida do Brasil e do mundo, e de todos nós... Eles tem características em comum: conseguem hipnotizar e manter a plateia emocionada o tempo inteiro", afirmou Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, antes de anunciar as atrações.

Ela, em seguida, adiantou que Elton se apresentará depois de Gilberto Gil. "Depois da apresentação do nosso Gil, entra o headliner da noite. Um headliner grande, performático, disruptivo, que criou de tudo e inovou muito. Um headliner que eu tenho certeza que muitos de vocês não imaginavam que poderiam ver presencialmente de novo, porque ele estava aposentado. Mas ele voltou, ele voltou para pouquíssimos shows, e o único show que ele vai fazer no Brasil em 2026. É um privilégio, uma honra gigante, poder ser a pessoa que anunciar o primeiro headline confirmado na edição de 2026 do Rock in Rio, é Elton John", disse.

"O Elton John vai fazer seis ou sete shows no mundo todo encerrando a carreira dele e escolheu o Rock in Rio para fazer. Não vai ter outro na América do Sul, é só esse momento, então são coisas que acontecem, é isso que a gente tenta levar para o Rock in Rio. É a experiência de estar ali", disse o empresário e idealizador do festival, Roberto Medina.

O Rock in Rio acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock - no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste -, e contará com mais novidades. O Palco Mundo, conhecido por receber os grandes artistas, terá ainda mais tecnologia. O painel terá 2400 m2 de led e 104m de comprimento x 31,5 de altura. A atração "The flight", que trouxe acrobacias aéreas em 2024, voltará em 2026. Também haverá uma homenagem à bossa nova.

O vice- presidente artístico Zé Ricardo contou que o Rio será um dos grandes homenageados do megafestival. "Eu acredito que todo Rock in Rio é um começo de alguma possibilidade nova para os artistas que participam, para o público, para o nosso pessoal e para a nossa cidade. O Rock in Rio é uma grande celebração".

Roberto Medina está otimista que as atrações anunciadas atraiam turistas de outros estados do Brasil. Ele antecipou que os próximos artistas que serão divulgados em breve vão agradar o público jovem.



"Vai voltar muito aquela coisa que tinha no primeiro Rock in Rio de caravana, também vou estimular muito o transporte do ônibus para as pessoas puderem vir e estou fazendo um ônibus muito bacana que vai entrar dentro do Rock in Rio e tem uma área, tipo aeroporto, que o cara desce ali, tem comida e ele vai para o show e depois volta para São Paulo. Estou criando coisas para tentar atrair gente para o Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro tem uma produção de eventos que é a melhor do mundo, a gente é muito competente nisso*, disse.

O empresário também antecipou que pretende trazer para a música uma mensagem de paz para o mundo. "Mais do que outra época precisamos de paz. A música conecta pessoas, une os diferentes, quero usar isso fazendo um momento que mais tarde vocês irão saber. Vão ter encontros fora do palco, quero mostrar o Rio de Janeiro", completou.

Venda de ingressos

A venda do Rock in Rio Card está marcada para o dia 9 de dezembro, às 19h. Os membros do Rock in Rio Club terão direito a pré-venda, que acontece do dia 04, a partir das 19h, até 08 de dezembro, às 19h, pelo site da Ticketmaster Brasil. O ingresso custa R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 675,75 (Ingresso Itaú para pagamentos efetuados com cartões de créditos emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A) e não há cobrança de taxa de serviço.