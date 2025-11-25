Eduardo Paes - Roberto Filho / BrazilNews

Publicado 25/11/2025 14:07 | Atualizado 25/11/2025 15:02

Rio - O prefeito Eduardo Paes marcou presença na coletiva de imprensa do Rock in Rio, nesta terça-feira (25), no Parque Bondinho Pão de Açúcar, na Zona Sul, e, após ouvir executivo de um banco, que é um dos patrocinadores do festival, falar com sotaque paulista, o político citou as belezas cariocas e brincou sobre o The Town, aumentando a rivalidade entre Rio e São Paulo.

"A depressão que ele deve ter quando anuncia aquele festival de quinta em São Paulo e a alegria dele quando chega aqui quando pode anunciar o Rock in Rio", disparou.



Roberto Medina, empresário idealizador do Rock in Rio e do The Town, falou sobre os eventos após a coletiva e citou o assunto. "O Rio de Janeiro, tem uma brincadeira que a gente faz muito em São Paulo e no Rio, sobre quem é o melhor de tal, né? Mas o melhor projeto pra São Paulo é o The Town, e eu adoro São Paulo. O Rio de Janeiro é a grande pérola do Brasil, o coração do Brasil bate aqui. Então, pra poder entregar, por exemplo, um programa, onde o cara vem ao Rio para o Rock in Rio, não é em relação a São Paulo ou ao Brasil, é em relação ao mundo", disse.



Sobre a violência do Rio, Medina disse que isso sempre existiu e relembrou a chacina da Candelária em 1993 ao ser questionado pelo DIA sobre a megaoperação que aconteceu recentemente nos complexos da Penha e Alemão.



"A violência do Rio não é uma novidade, ela vem recorrente. Em 1993, depois da chacina da Candelária, o Rock in Rio estava, por exemplo, pronto pra acontecer e parei. Eu não tinha vontade, aliás, eu sempre não tive vontade de voltar aqui. É que depois de amadurecer aconteceu o contrário. No momento de crise, na imagem, a gente tem que ser orgulhoso", opinou o empresário, que destacou que festival vai falar sobre a paz em 2026 e acha que é importante focar no lado positivo.



"É de bater o tambor, de levantar, sacudir a poeira. O Rock in Rio sozinho tem R$ 3 bilhões de receitas extra ao Rio de Janeiro. Emprega 30 mil pessoas. Então, eu quero poder estimular, isso seria, acho que é um grande legado do Rio de Janeiro, estimular outros empresários a investirem. Porque essa cidade é mágica. Então, naquela janela de tempo, você entra numa bolha mágica, você esquece e a gente tá precisando muito disso", completou.

Atrações confirmadas e novidades

Elton John e Gilberto Gil estão entre as atrações confirmadas do Rock in Rio 2026, no dia 7 de setembro. Essa será a única apresentação do cantor e compositor britânico no Brasil. O festival acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock - no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste -, e contará com novidades.

O Palco Mundo, conhecido por receber os grandes artistas, terá ainda mais tecnologia. O painel terá 2400 m2 de led e 104m de comprimento x 31,5 de altura. A atração "The flight", que trouxe acrobacias aéreas em 2024, voltará em 2026. Também haverá uma homenagem à bossa nova.

Venda de ingressos

A venda do Rock in Rio Card está marcada para o dia 9 de dezembro, às 19h. Os membros do Rock in Rio Club terão direito a pré-venda, que acontece do dia 04, a partir das 19h, até 08 de dezembro, às 19h, pelo site da Ticketmaster Brasil. O ingresso custa R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 675,75 (Ingresso Itaú para pagamentos efetuados com cartões de créditos emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A) e não há cobrança de taxa de serviço.