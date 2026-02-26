Foo Fighters será atração no Rock in Rio 2026 - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2026 13:28

Rio - O Rock in Rio confirmou nesta quarta-feira (26) o Foo Fighters como principal atração do Palco Mundo no dia 4 de setembro de 2026, data de abertura do festival. No mesmo anúncio, a organização ainda confirmou o inglês Fatboy Slim no palco New Dance Order.

Será a terceira vez da banda liderada por Dave Grohl no festival carioca. O grupo já passou pela Cidade do Rock em 2001 e 2019. Para a edição de 2026, o show será exclusivo, preparado apenas para o evento, fora de turnê.



Ao comentar o anúncio, o diretor artístico do Rock in Rio, Zé Ricardo, destacou o simbolismo da presença do Foo Fighters na abertura do festival. "Anunciar uma banda como o Foo Fighters, mesmo depois de tantos anos de profissão, me enche demais de orgulho. A gente sabe que as bandas mais icônicas querem tocar no Rock in Rio, mas muitas vezes não podem. Seja por uma questão de logística, seja por pessoas da equipe que não conseguem estar com a gente naquele momento, são muitos fatores que impedem uma banda gigante ou um artista gigante de participar", disse ao DIA.

"Quando eles vêm, e vêm apenas para fazer o Rock in Rio, você consegue imaginar o tamanho dessa força. Eles não estão em turnê, vão montar um show especialmente para o festival, e isso reforça muito o amor que as bandas têm pelo nosso evento”, completou.



Além do Foo Fighters, outros nomes de peso já estão confirmados para a próxima edição, como Elton John, Demi Lovato, Stray Kids e Avenged Sevenfold, distribuídos ao longo dos dias de festival.



Datas já anunciadas



4 de setembro: Foo Fighters



5 de setembro: Bring Me the Horizon e Avenged Sevenfold



7 de setembro: Fatboy Slim, Luísa Sonza convida Roberto Menescal, Jon Batiste, Gilberto Gil e Elton John



11 de setembro: Jamiroquai e Stray Kids



12 de setembro: João Gomes & OSB, Mumford & Sons, Demi Lovato e Maroon 5



O retorno do Foo Fighters aos grandes palcos ocorre após um período delicado na trajetória recente do grupo. Em 2022, a banda perdeu o baterista Taylor Hawkins, morto aos 50 anos, poucos dias antes de um show no Lollapalooza, em São Paulo. O laudo divulgado pelas autoridades colombianas indicou a presença de diversas substâncias em seu organismo.



Após a morte de Hawkins, o posto foi ocupado por Josh Freese, que acompanhou a banda em apresentações no Brasil, incluindo o festival The Town, em 2023. Em 2025, Freese deixou o grupo e retornou ao Nine Inch Nails. O novo baterista passou a ser Ilan Rubin, que estreou em um show surpresa em setembro daquele ano.



Em paralelo, a banda anunciou o lançamento de seu 12º álbum de estúdio, "Your Favorite Toy", com estreia prevista para 24 de abril. O trabalho chegou ao público com a faixa-título como single, em uma tentativa de resgatar o rock direto e cru do disco de estreia, lançado há 30 anos. A recepção da crítica, no entanto, ficou abaixo do histórico do grupo, com avaliações que apontaram uma sonoridade irregular.



O line-up completo do Rock in Rio 2026 ainda será divulgado nos próximos meses.