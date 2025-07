Alexandre Pires se apresentará no 90’s Festival - Cadu Fernandes / Divulgalção

Publicado 25/07/2025 05:00 | Atualizado 25/07/2025 08:02

Rio - A programação do fim de semana está recheada de coisa boa, com direito a shows, espetáculos e arraiás. Entre os destaques musicais está a apresentação de Ivan Lins, neste sábado (26). O artista celebra os 80 anos de vida no palco do Vivo Rio, no Flamengo, com direito a participações especiais de Fafá de Belém, Leila Pinheiro e do filho mais velho dele, Cláudio Lins.

O show revisita as mais de cinco décadas de carreira do cantor e compositor, e terá clássicos, como "Madalena", "Dinorah, Dinorah", "Vitoriosa" e "Lembra de Mim", e canções inéditas como "Meninos de Gaza". "O espetáculo costura um roteiro afetivo, contemplando diferentes fases da minha trajetória. São canções que remetem à memória do público", destaca Ivan.

Domingo (27), Raça Negra, Alexandre Pires, Sorriso Maroto, Buchecha e Furacão 2000 agitam a galera no último dia do 90’s Festival, na Marina da Glória, a partir das 15h. Já o Vou pro Sereno e Cacique de Ramos se apresentam no Quintal do Stuart na Rua, no shopping Metropolitano, na Barra.

Se a ideia for curtir uma festa julina animada, a boa é o "Arraiá da Flora Cruz", filha do sambista Arlindo Cruz, na quadra do Império Serrano, em Madureira, neste sábado (26), com entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Irmão da influenciadora, Arlindinho comandará uma grande roda de samba com participações de Nego Damoé e Marquinho Nunes. O show de abertura fica por conta da banda Bom Aprendiz.

"Espero que seja um dia feliz, abençoado, onde a galera possa se sentir livre, e que possa curtir a vida. Vai ter área kids para a criançada, para dar um refresco para as mamães... Vai ser lindo", comenta Flora.

Entre as opções de diversão para a criançada - que está de férias -, está o espetáculo "Maria Clara & JP – Brincar e Imaginar", no Multiplan Hall, em Jacarepaguá. A apresentação conta com os maiores sucessos dos irmãos, fenômenos no Youtube, como "O Chão é Lava", "Ser Criança é" e "A História do Homem Biscoito". Outra dica é o "Jurassic Safari Experience 2", maior show de dinossauros do mundo, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.

Confira a programação completa abaixo:

Shows



Grupo Revelação

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Casarão Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 20

Paulinho Moska

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Municipal Raul Cortez

Endereço: Praça do Pacificador, s/n, Centro, Duque de Caxias - RJ

Ingresso: Grátis



FBC

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 70 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não percível)



Pedro Mann

Sexta-feira, às 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana

Ingresso: R$ a partir deR$ 60



Alcione

Sexta-feira, a partir das 21h30

Local: Ribalta

Endereço: Avenida das Américas, nº 9.650 - Barra da Tijuca

Preço: a partir de R$ 110



Marcos Sacramento - Samba do Sacramento

Participações: Áurea Martins, Marina Íris e Hugo Ojuara

Sábado, a partir das 17h

Local: Varanda do MAM

Edereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 50

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

Sábado, a partir das 18h

Local: Casarão Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 30



Maria Creuza - homenagem a Vinicius de Moraes

Sábado, às 20h e às 22h30, e domingo, às 20h

Local: Vinicius Show

Endereço: Rua Vinicius de Moraes 39, Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 60



Ivan Lins

Participações especiais: Fafá de Belém, Leila Pinheiro e Cláudio Lins

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Glória, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$ 110



Caju Pra Baixo, Renan Oliveira, Gamadinho, Yan, Fabinho, Bernini, Walace Araujo, Jorginho Faria e Paulinho

Sábado, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingressos a partir de R$ 100



90´s Festival

Domingo, a partir das 15h

Palco Esplanada: - Raça Negra (17h15), Sorriso Maroto (19h45) e Alexandre Pires (21h45)

Palco Pavilhão: Buchecha (18h45) e Furacão 2000 (23h15)

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, s/n - Glória, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 150



Vou pro Sereno e Cacique de Ramos - Quintal do Stuart na Rua

Domingo, a partir das 17h

Local: Shopping Metropolitano Barra - Arena Errejota - Estacionamento

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica

Ingresso: Grátis até às 17h; após R$ 20 (pista)



Espetáculos

"Não me entrego, não!", com Othon Bastos

Sexta-feira, às19h, sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Municipal Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/nº, Centro

Ingresso: a partir de R$ 40



"Em Nome da Mãe", com Suzana Nascimento

Sexta-feira e sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 42



"Irmãs"

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15



"A Baleia", com José de Abreu

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 18h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25



"Hair"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 50



"Duetos, A Comédia de Peter Quilter", com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, loja 265, 2o andar, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70



"A Coisa"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h

Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa

Endereço: Rua Prudente de Morais 824-A, Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 30



Espetáculo “Jurassic Safari Experience 2”

Sexta-feira, sábado e domingo, às 9h, 11h30, 14h, 16h30 e 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



Espetáculo "A Pequena Luz"

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira

Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 20



Stand-up "TsuNANY", com Nany People

Sábado, às 20h

Local: Arena Cultural Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio s/nº, Pavuna

Ingresso: R$ 40



Espetáculo de Circo: "Pipocando"

Domingo, às 10h

Local: Teatro Municipal de Guignol do Méier

Endereço: Praça Jardim do Méier, Méier

Ingresso: Grátis



Maria Clara & JP – Brincar e Imaginar

Domingo, às 16h e às 19h30

Local: Multiplan Hall

Endereço:Estrada de Jacarepaguá, 6069 - Jacarepaguá

Ingresso: a partir de R$ 40



Mais opções



Me Cante uma História – edição especial na Exposição Exagerado

Convidada: Bebel Gilberto

Sexta-feira, às 19h

Local: Shopping Leblon – Rio de Janeiro

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Leblon

Ingresso: Gratuito



"The Friends Experience - The One In Rio"

De sexta-feira a domingo, das 12h às 20h

Local: Village Mall

Endereço: Av. das Américas, 3900, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



"Stranger Things: The Experience"

Sexta-feira, das 16h às 21h; sábado, das 10h às 21h e domingo, das 10h às 19h

Local: Barra Shopping – Estacionamento

Endereço: Av. das Américas, 4666, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Arraiá da Flora Cruz

Sexta-feira, a partir das 18h

Atrações: Banda Bom Aprendiz, Roda de samba com Arlindinho, Nego Damoé e Marquinho Nunes

Local: Quadra do Império Serrano

Endereço: Av. Ministro Edgard Romero, 114 – Madureira

Ingresso: Grátis, mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Exposição "Eterno Vulnerável", de Castiel Vitorino Brasileiro

Sábado, das 10h às 18h

Local: Solar dos Abacaxis

Endereço: Mercado Central – Rua do Senado, 48 – Centro

Ingresso: Grátis

Contação de Histórias "A Onça e o Veado", com Melissa Xakiabrá

Sábado, às 10h

Local: Arena Cultural Carlos Roberto de Oliveira - Dicró

Endereço: Rua Flora Lobo, Parque Ary Barroso, s/nº, Penha Circular

Ingresso: Grátis

Arraiá da Urca - música, comidas típicas e mais

Sábado e domingo, das 12h às 22h

Local: Praça General Tibúrcio – Urca

Ingresso: Grátis

Arraiá do Me Enterra na Quarta 2025

Sábado, às 22h

Local: Sede do Cordão da Bola Preta

Endereço: Rua da Relação, 03, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 29, 70