Repórter da Record é denunciado por crime de importunação sexual

Rio - O repórter Gerson de Souza foi denunciado na Justiça pelo crime de importunação sexual contra quatro jornalistas da Record, todas no ambiente de trabalho, no "Domingo Espetacular". A ação foi protocolada pela promotora Maria do Carmo Galvão de Barros Toscano, do Ministério Público de São Paulo, na segunda-feira. A informação é do colunista Daniel Castro, do "Notícias da TV". Caso seja condenado, o repórter pode pegar até cinco anos de prisão.

A investigação policial foi aberta em maio do ano passado quando 12 mulheres procuraram o departamento de Recursos Humanos da Record e afirmaram estar sofrendo assédio sexual por parte de Gerson de Souza. De acordo com as mulheres, o repórter as constrangia com toques físicos e palavras maliciosas. Gerson causou revolta ao surpreender uma promotora com um beijo há um ano e dois meses.

Segundo a denúncia do Ministério Público, as investigações concluíram que "por diversas vezes e de forma continuada, importunava as vítimas com palavras maliciosas, comentários de conotação sexual, gestos obscenos e toques lascivos e não consentidos, com elas mantendo contato físico inoportuno, constrangendo-as dentro do local de trabalho".

Nove testemunhas confirmaram os depoimentos das quatro vítimas. A primeira vítima era uma estagiária da emissora e o caso foi registrado pela polícia em em 2016.

De acordo com a promotoria, Gerson negou as acusações à polícia "porém, a forma e o contexto em que tocava nas vítimas, sempre com comentários ou gestos maliciosos, de conotação sexual, demonstram inequivocamente sua intenção em satisfazer a própria lascívia".