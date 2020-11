Por O Dia

Publicado 02/11/2020 08:50 | Atualizado 02/11/2020 09:05

Rio - O apresentador André Maques contou, em vídeo divulgado na noite deste domingo, que foi o primeiro a chegar na casa de Tom Veiga, o intérprete do personagem Louro José. Bastante emocionado, André relatou que já o encontrou morto

André disse que recebeu uma ligação de um amigo em comum com o Tom quando estava a caminho do aeroporto, perguntando se eles estavam juntos, pois os dois deveriam viajar para São Paulo. Como não atendia o telefone, André decidiu ir até a casa de Tom na Barra da Tijuca.

"'André, você está com o Tom? Porque ele tinha que ir para São Paulo, você também não tinha que ir para São Paulo?", começou a contando. "Porque eu ia. Aí, eu estava indo para o aeroporto e eu voltei. Falei: 'vou lá na casa dele porque ele não está atendendo'. Aí, eu fui o primeiro a chegar lá", continuou, com a voz embargada.



Em seguida, pediu para que as pessoas orem pelo companheiro de Ana Maria Braga desde 1996. 'Peço para vocês orarem por ele porque a essa hora ele já está fazendo um monte de gente rir. Papai do céu estava precisando de um cara maneiro, fera, paizão e amigo de todo mundo, uma unanimidade. Deveria estar sem muita gente lá assim, só pode ser (...) Ele era um cara demais", pediu André Marques.

Ele ainda destacou a proximidade que tinha com o intérprete de Louro José. "É muito difícil para mim, falar do Tom porque era um dos meus melhores amigos. Eu acabei de chegar lá da casa dele. A gente estava todo dia juntos, todo dia via aqui em casa, na minha loja, eu fazia comida para ele. Ele era um personagem de sucesso, mas ele era mais sucesso ainda. Era um cara querido. Eu apresentava ele para os outros: 'Ele que faz o Louro José'. 'Caraca, pô, grava um vídeo, grava um áudio para a minha mãe, que é sua fã'. Ele fazia para todo mundo", concluiu.O apresentador, assim como outros famosos , também deixou uma mensagem carinhosa em suas redes sociais.