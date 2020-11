A Polícia Civil investiga a morte de Tom Veiga, o manipulador do Louro José Reprodução

Por Gabriel Sobreira

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Tom Veiga, o Louro José, nesta noite de domingo. Companheiro de Ana Maria Braga no ‘Mais Você’, Tom Veiga, tinha 47 anos, e foi encontrado morto neste domingo, em sua casa. A causa da morte está sendo apurada.



"Equipes nossas foram ao local. Em casos como este, em que a pessoa falece em casa, se faz perícia de local e outros exames são requisitados para que todas as circunstâncias sejam averiguadas", explica o delegado Henrique Damasceno, da 16ª DP (Barra da Tijuca).

Emocionada, Ana Maria Braga comandará o 'Mais Você', ao vivo nesta segunda-feira, em homenagem ao amigo. “Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração", declara a apresentadora.

Tom Veiga era responsável pela voz e manipulação do personagem, que foi idealizado por Ana Maria em 1996, quando a apresentadora ainda comandava o ‘Note e Anote’, na Record. Louro José chegou à Globo com Ana Maria Braga em 1999, marcando presença no ‘Mais Voce’ com frases bem-humoradas e protagonizando momentos divertidos e ao lado da apresentadora.

"O Louro José é encrenqueiro, rabugento, chavequeiro, galanteador, mas é muito divertido, inteligente. Às vezes, quando eu revejo um programa, eu me pego dando risada. Eu dou risada com o Louro. O legal na personalidade dele é que cresceu, mas continua uma grande criança", disse Veiga, em depoimento ao site Memória Globo.