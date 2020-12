Biel reprodução de vídeo

Publicado 05/12/2020 19:45 | Atualizado 05/12/2020 19:52

Rio - O atrito entre Biel e um cinegrafista de 'A Fazenda 12', na madrugada de sábado, gerou no afastamento do funcionário emissora. A equipe do reality chamou os peões na sala para comentar sobre o episódio polêmico, em que o cinegrafista disse pro funkeiro: "Para de acelerar a câmera, caral**".

Após a reunião, o cantor disse que sente pelo funcionário, mas justifica ter ouvido várias coisas. "Fico até triste pelo cara", disse.

Tudo aconteceu quando Biel foi chamado ao closet para trocar o microfone, após a festa Share. Ele se desentendeu com algum membro do estafe da produção do programa e deixou o local reclamando e xingando muito. O funkeiro, então, quebrou objetos da casa. Ele ainda alegou a Tays Reis ter se sentido desrespeitado.