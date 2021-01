Record rescinde contrato com Marcos Mion Divulgação

Rio - A Record rescindiu o contrato com o apresentador Marcos Mion, que comanda o reality show "A Fazenda". A informação é do colunista Flávio Ricco, do "R7". De acordo com o colunista, a emissora está fazendo ajustes para deixar a atração ainda melhor diante do tamanho sucesso que foi a edição passada, que teve Jojo Todynho como grande campeã.

A substituição de Marcos Mion não acontecerá por mau desempenho do apresentador. Há o entendimento de que ele se saiu muito bem em todas as edições do reality que comandou. No entanto, de acordo com Flávio Ricco, a troca de apresentadores faz parte da oxigenação do formato.

O contrato de Marcos Mion estaria vigente até dezembro, mas como não há outro programa em vista para o apresentador e para que ele possa se colocar novamente no mercado, a Record resolveu rescindir com Mion, valendo-se de uma cláusula contratual. Marcos Mion ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Trajetória

Após uma década na empresa, o comunicador teve um trajetória de sucesso e esteve à frente de diferentes programas da emissora. O apresentador assinou com a Record em 2009, após uma longa temporada na MTV Brasil. O primeiro programa que Mion comandou na emissora foi o "Legendários", que estreou em abriu de 2010. Ele só deixaria a atração sete anos depois.

O apresentador também esteve à frente de diferentes realities shows. O primeiro dele foi o "Ídolos", em 2012. Ele também apresentou "A Casa", programa em que diferentes pessoas de várias classes sociais ficavam confinadas em uma casa projetada para apenas quatro pessoas. O formato não vingou e contou com apenas uma temporada.



Além dos realities e programas de variedades, Mion também fez algumas participações em novelas da casa. A primeira aparição de Marcos Mion na teledramaturgia da Record foi em "Vidas em Jogo". Ele também apareceu em "Rebeldes" e mais recentemente em "Topíssima". Todas essas vezes ele interpretou a si mesmo.



O trabalho mais recente de Mion na emissora foi à frente de "A Fazenda". Ele estava no comando do reality show desde a saída de Roberto Justus. A última edição do programa, que teve Jojo Todynho como vencedora, foi um sucesso de audiência.

Especulações

O anúncio da saída de Marcos Mion da TV Record chega logo após a confirmação da saída de Faustão da Globo. O apresentador do "Domingão" só fica na emissora até dezembro de 2021. Com isso, os internautas já começaram a especular sobre várias trocas entre os apresentadores das duas emissoras.

"E se a Globo colocar o Mion pra apresentar o BBB e The Voice e transferir o Tiago Leifert para um programa de auditório?", comentou uma pessoa no Twitter.

Também teve quem achasse que "A Fazenda" vai perder qualidade após a saída de Marcos Mion. "Enterrando 'A Fazenda' após a saída do Mion", disse outra internauta.

Também teve gente apostando que Adriane Galisteu será a substituta de Marcos Mion. "Só Adriane Galisteu pode substituir o Marcos Mion na #afazenda já que ela já vai apresentar o Power Couple!".

