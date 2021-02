Fábio Ramalho e João Paulo Reprodução

O apresentador da Record Fábio Ramalho se assustou com a repercussão sobre o seu namoro com tiktoker João Paulo, de 19 anos. "Não entendi a surpresa das pessoas com a minha orientação sexual. Eu nunca estive no armário como também nunca escondi nada da minha vida e por isso acho que não cabe os comentários que eu 'assumi' agora ser homossexual. Sempre fui muito bem resolvido com a minha sexualidade', diz o jornalista.

O âncora da Record revela que o namoro tem um pouco mais de um ano e as fotos dos dois foram ficando mais frequentes nas suas redes sociais, à medida em que o relacionamento ia se tornando mais sério com o tempo, como acontece com qualquer casal. "O que me chama mais atenção é que existem também comentários pesados por conta da nossa diferença de idade, porque eu sou 26 anos mais velho, e o fato do meu trabalho de âncora na Record. Nunca ninguém da emissora me perguntou sobre a minha orientação sexual. Nunca ninguém me julgou na empresa. Esses tipos de preconceitos ainda são desagradáveis", completa Fábio.