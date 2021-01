Bianca Andrade, a Boca Rosa reprodução do instagram

Publicado 26/01/2021 18:23 | Atualizado 26/01/2021 18:25

Com um acordo entre ambas as partes, o processo movido pela TV Globo contra Bianca Andrade foi concluído. Boca Rosa assumiu que cometeu uma quebra de contrato com a emissora devido à cláusula de exclusividade do 'BBB 20', e concordou em pagar uma multa indenizatória de R$ 150 mil, além de R$ 15 mil de honorários para os advogados da Globo.

O processo foi iniciado porque, durante o período de exclusividade, Bianca escondeu que já havia gravado sua participação no reality Soltos em Floripa, do Prime Video. À Quem, a assessoria da influencer confirmou a informação.

A multa será paga por Bianca à vista. A ex-BBB assumiu ter tido ciência do descumprimento do contrato e a emissora reconheceu que não foi ato de má fé da influenciadora. As duas partes manifestaram desejo de manterem um bom relacionamento.