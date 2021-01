Marcos Mion é o apresentador de ’A Fazenda’ Reprodução

Por iG

Publicado 27/01/2021 13:30 | Atualizado 27/01/2021 13:31

São Paulo - Marcos Mion está deixando a Record após cerca de 10 anos na emissora. A saída dele teria sido motivada por mudanças em "A Fazenda", que incluem a troca de apresentador. Após uma década na empresa, o comunicador teve um trajetória de sucesso e esteve à frente de diferentes programas do canal de televisão.

O apresentador assinou com a Record em 2009, após uma longa temporada na MTV Brasil. O primeiro programa que Mion comandou na emissora foi o "Legendários", que estreou em abriu de 2010. Ele só deixaria a atração sete anos depois.

No canal de televisão, Mion comandou diferentes realities shows. O primeiro dele foi o "Ídolos", em 2012. Ele também apresentou "A Casa", programa no qual diferentes pessoas de várias classes sociais ficavam confinadas em uma casa projetada para apenas quatro pessoas. O formato não vingou e contou com apenas uma temporada.

Além dos realities e programas de variedades, o apresentador também fez algumas participações em novelas da casa. A primeira aparição de Marcos Mion na teledramaturgia da Record foi em "Vidas em Jogo". Ele também apareceu em "Rebeldes" e mais recentemente em "Topíssima". Todas essas vezes ele estava interpretando ele mesmo.

O trabalho mais recente de Mion na emissora foi à frente de "A Fazenda". Ele estava no comando do reality show desde a saída de Roberto Justus e é considerado que teve um bom desempenho na função. A última edição do programa, que teve Jojo Todynho como vencedora, foi um sucesso de audiência.