Publicado 05/02/2021 10:20 | Atualizado 05/02/2021 12:05

Rio - A pastora Sarah Sheeva contou no programa "Sensacional", comandado por Daniela Albuquerque na RedeTV, que não faz sexo há mais de 18 anos. A filha de Pepeu Gomes e Baby do Brasil resolveu fazer abstinência em prol de sua vida ministerial.

"Vocês me perguntam sempre 'há quando tempo você não faz aquilo maravilhoso?'. Eu acho, pelas minhas contas, que tem uns 18 anos ou mais. É um pouco confuso pra mim. Eu não lembro muito bem a data exata, mas eu tenho uma ideia. Daquele período em diante eu decidi me consagrar ao Senhor, pertencer mesmo ao Senhor, em todas as áreas da minha vida. Não é fácil mas é uma escolha que eu fiz pelo meu chamado ministerial, para eu ser uma pastora, uma missionária. Eu fiz essa escolha por amor ao Senhor. Para eu por a mão em alguém e orar, eu tenho que ter mãos limpas", disse Sarah Sheeva, que depois se explicou.

"Veja bem, eu não estou dizendo que sexo é sujo nem impuro. Mas desde que seja dentro do casamento. Então, ele é sagrado. Mas uma vez que ele é tirado do casamento, não há um compromisso, não há uma proteção da mulher, não há nenhuma garantia. E o sexo gera vida. Nós mulheres somos portais, por onde pessoas vem para a Terra através da nossa barriga. Nós somos o canal para vidas nascerem. E é difícil as pessoas entenderem que para nós a consequência do sexo livre é muito grave", disse.

Na entrevista, Sarah Sheeva também falou brevemente sobre a saída de Andressa Urach da igreja. "Não tive a chance de conhecê-la pessoalmente e até gostaria de conhecê-la. Eu fico triste de saber que ela deve estar nesse estado de decepção, não é?", disse.



Sarah disse ainda que também já foi decepcionada na igreja. "Sim. Quando você chega na igreja, é normal, a igreja é uma grande família e te recebe com muito amor, mas a igreja é feita de seres humanos e os seres humanos são falhos", concluiu.