Karol Conka e Marcela Mc Gowan Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 12:59

Rio - Após receber duras críticas sobre seu comportamento no 'BBB 21', Karol Conká já perdeu seguidores e alguns contratos fora da casa. No início da semana, inclusive, foi informado que o programa que a cantora apresenta, no canal a cabo GNT, também deixaria de ser veiculado. O programa 'Prazer, feminino' era apresentado ao lado da ex-BBB e ginecologista Marcela McGowan.

fotogaleria

Publicidade

No entanto, o canal acabou desmentiu a informação do cancelamento. Em nota, a assessoria do GNT informou apenas que a exibição de 'Prazer, feminino' na TV está sendo revista e não foi cancelada. ""O programa 'Prazer, feminino', produção apresentada por Karol Conka e Marcela Mc Gowan que estreou no YouTube do Canal GNT em outubro de 2020, terá sua data de exibição na TV revista. A produção segue publicada na plataforma digital do canal GNT".