Karol Conka e Marcela Mc Gowan Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 16:38

Ela é parceira Karol Conká na apresentação do programa do GNT no YouTube 'Prazer, Feminino' e também ex-BBB, mas nem por isso Marcela Mc Gowan tem coragem de defender a cantora. A médica assumiu a sua decepção com a sister no BBB21. "Fiquei chateada e confusa com os posicionamentos dela na casa. Nunca tive problema com ela durante as gravações e eu conheci uma Karol divertida e com posicionamentos legais. Por isso, é claro que me surpreendi com algumas falas e atitudes", destacou Marcela que não sabia da participação da cantora. "Nem sonhava que entraria. Ela foi bem atriz (risos). Fiquei sabendo junto com todo mundo", completou a também influenciadora.

Em entrevista para Patrícia Kogut, ela confirmou que o GNT decidiu suspender a exibição do programa na televisãos depois que a dona do hit só 'Tombei' começou a ser criticada por humilhar os participantes Lucas Penteado e Juliette Freire dentro do Big Brother Brasil 21. "Fui comunicada de que a data de exibição na TV será revista. Mas os episódios seguem disponíveis no YouTube", avisou Marcela.