Alessandra Scatena Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 09:52 | Atualizado 09/02/2021 10:28

Rio - Alessandra Scatena participou do "Superpop", programa comandado por Luciana Gimenez na RedeTV, na noite desta segunda-feira. Durante o bate-papo, a ex-assistente de palco falou sobre o período em que namorou o apresentador Gugu Liberato. Na época, Alessandra tinha 15 anos e Gugu tinha 30.

"Parecia um conto de princesa. Aí ele [Gugu] pediu para o meu pai se podia namorar comigo. E começamos a namorar. Foi um namoro ingênuo e ele sempre me respeitou", disse a loura, que foi assistente de palco do apresentador por 12 anos. O namoro, no entanto, só durou nove meses.