16/02/2021

Rio - Os canal Fox Channel vai ganhar uma nova identidade visual e passará a se chamar Star Channel a partir do dia 22 de fevereiro. Mesmo com essa novidade, o conteúdo da programação seguirá o mesmo, continuando a contar com séries de sucesso mundial como "Os Simpsons" e "The Walking Dead".

Nessa mesma reformulação, também com um novo visual, o FOX Premium passará a se chamar STAR Premium, e continuará a oferecer os conteúdos. Assim, séries como “This is Us”, novas estreias, eventos, e temporadas vão passar no STAR Hits, novo nome do FOX Premium 1, e STAR Hits 2, no lugar do FOX Premium 2.

Por sua vez, o FOX life se chamará STAR Life e seguirá oferecendo seus grandes mistérios e as emocionantes histórias de séries como “Law & Order: S.V.U.”, “New Amsterdam” e “The Resident”.