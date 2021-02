Pedro Bial e Susana Vieira no ’Conversa com Bial’ Reprodução

Rio - Susana Vieira participou do programa "Conversa com Bial", do apresentador Pedro Bial, na noite desta terça-feira. A atriz está completando 60 anos de televisão, 50 deles passados na TV Globo. No bate-papo, Susana contou como está lidando com o isolamento social por conta da pandemia de coronavírus. A atriz revelou que a quarentena a aproximou de "Soninha". Sônia é o nome de batismo de Susana.

"Eu me senti várias vezes existencialmente, figurativamente, como se eu tivesse morrido. Porque o fato de eu enxergar, eu ouvir, eu comer, eu tomar banho, não tinha o menor sentido porque não era pra nada, eu não ia chegar a lugar nenhum. O que eu mais senti foi o sentimento de estar morta", disse a atriz, que também contou sua estratégia para não deixar a tristeza tomar conta.

"Eu ainda acho que vou transar muito, que eu vou beijar muito na boca, que alguém vai me abraçar e dizer que eu sou muito gostosa...Isso dentro de mim não me deixou morrer em vida", disse a atriz, que foi chamada de "gostosa" por Pedro Bial.