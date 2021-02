Por O Dia

Publicado 22/02/2021 10:07 | Atualizado 22/02/2021 10:14

Rio - O "Ding Dong", quadro musical do "Domingão do Faustão", recebeu a cantora Paula Toller neste domingo. Além dos clássicos cantados pela artista, outro fator chamou a atenção dos telespectadores: a fisionomia jovem da cantora de 58 anos.

No Twitter, o nome da ex-vocalista do Kid Abelha chegou a ficar entre os assuntos mais comentados na noite deste domingo. "Paula Toller, minha filha, você dorme no formol?", questionou uma internauta surpresa. "Todo mundo sabe que Paula Toller chega em casa à noite e dorme numa piscina de formol", brincou outro.