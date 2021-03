Jornalista Valéria Almeida Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 08/03/2021 12:40 | Atualizado 08/03/2021 12:44

São Paulo - Valéria Almeida, repórter da Globo, teve sua trajetória enaltecida, nesta segunda-feira, durante o "Encontro". Segundo a jornalista contou, ela passou por muitos perrengues até se tornar um destaque na emissora. "Perdi minha mãe quando eu tinha 10 anos, eu tive que ficar com meus avós maternos. Minha avó dizia que se eu quisesse ser livre, eu tinha que estudar", iniciou Valéria Almeida.

fotogaleria

"Continuei estudando, não foi fácil entrar na faculdade, pagar a faculdade. Fiquei muito tempo desempregada, acumulei muita dívida com a universidade. Eu ia para as aulas com passagem que os professores me davam. Eu comia no albergue para pessoas em situações de rua e não contava para minha avó para que ela não se preocupasse", continuou a jornalista.

"Me manter não foi fácil, eu cheguei no último ano e fui convidada a me retirar porque eu tinha uma dívida muito grande. Saindo expulsa, trabalhei, fiz faxina, paguei minha dívida, voltei e conclui o curso. Eu gosto de contar isso para que as pessoas acreditem que é possível", encerrou Valéria Almeida com os olhos marejados.