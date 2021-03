Ana Maria Braga no 'Mais Você' Reprodução/Globo/Twitter

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 10:51 | Atualizado 15/03/2021 10:59

Rio - Ana Maria Braga não deixou passar batido o flagra no jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, que foi visto em um cassino clandestino de São Paulo, na madrugada deste domingo, no auge da pandemia da Covid-19 no Brasil. Ao vivo no Mais Você desta manhã, a apresentadora afirmou que o jogador e ídolo do Flamengo "pisou na bola".

"A gente tá vivendo o pior momento, o momento mais grave. Todos nós sabemos disso. Todo mundo em casa tá sabendo disso. Mais cidades de norte a sul do país apertaram as restrições. Hoje, o Estado de São Paulo entra em uma fase ainda mais restrita da pandemia, a fase vermelha. No fim de semana a polícia voltou a interditar festas clandestinas, fechou cassinos, que já são ilegais, né? Não dá pra deixar de comentar sobre o Gabigol, né? Um atleta que eu admiro muito, um dos principais ídolos do nosso futebol, adorado pelas crianças, e foi pego num cassino", lamentou a aparesentadora.

"Ele pediu desculpas, disse que tava errado, que não sabia onde tava indo, mas foi. Era pra ser um jantar de amigos, mas também tá proibido. Restaurante não tá abrindo. E cassino é ilegal. Com ele também tava o MC Gui, né. Sem palavras pra comentar", concluiu Ana Maria ao chamar, em seguida, uma reportagem sobre a pandemia no país.