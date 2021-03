Vera Holtz Alex Carvalho/TV Globo

Publicado 15/03/2021 12:21 | Atualizado 15/03/2021 12:26

São Paulo - Vera Holtz, de 67 anos, não está mais elencada para atuar em "Nos Tempos do Imperador". De acordo como a colunista Patricia Kogut, a atriz chegou a gravar cenas para a trama, mas foi desligada por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2).

Não é novidade que a Globo tem resguardado seus atores mais idosos. Luis Melo, que também estava escalado para "Nos Tempos do Imperador", assim como Vera Holtz, foi afastado da trama.

Além do resguardo com o elenco mais velho, a novela enfrenta problemas com cenas de bailes e figuração, pois ambas contemplam aglomeração. O elenco infantil também é uma complicação, visto em um ano de paralisação, os atores cresceram.

A novela "Nos Tempos do Imperador" é uma continuação direta da trama "Novo Mundo" (2017) e está prevista para ir ao ar após a exibição de "Vida da Gente", na Globo.