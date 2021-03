A magistrada pontuou, em sua decisão, que trancar o inquérito é medida que se impõe para restaurar a normalidade e resguardar o livre exercício da imprensa reprodução de vídeo

Por iG

Publicado 18/03/2021 08:31 | Atualizado 18/03/2021 08:32

São Paulo - William Bonner e Renata Vasconcellos encerraram o "Jornal Nacional", nesta quarta-feira, com um recado emocionante. Com o avanço da pandemia da Covid-19 no país, os apresentadores aproveitaram o momento para prestar sentimentos para as vítimas da crise sanitária.

"É um novo patamar dessa tragédia e um motivo a mais para que todas as autoridades e todos os cidadãos brasileiros façam todo o possível urgentemente para frear essa escalada, em respeito às famílias de tantos mortos, em respeito à vida de todos", disse William Bonner.

No Twitter, telespectadores do principal noticiário da Globo opinaram sobre o apelo. "Não tenho dúvidas que tanto eu quanto Bonner e Renata, ou qualquer pessoa com sensibilidade, deseja que um dia as edições do Jornal Nacional não precisem mais encerrar como encerrou hoje", disse um fã.

"William Bonner termina o Jornal Nacional pedindo para que todas as autoridades e todos os cidadãos brasileiros façam o possível para impedir o massacre que vivemos. Não creio que tenhamos tempo suficiente para fazer apenas o possível, é necessário apostar no inimaginável", escreveu outro. "Se William Bonner chorando não te faz cair na realidade sobre a gravidade que o Brasil está passando, você já está morto por dentro", disse um terceiro.

Assista:

