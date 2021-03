Aos 33 anos, Andressa Urach diz estar vivendo a melhor fase da sua vida Thiago Duran / Ag. News

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 08:02 | Atualizado 19/03/2021 11:13

Rio - Andressa Urach foi entrevistada por Daniela Albuquerque no "Sensacional", da RedeTV!, na noite desta quinta-feira. No bate-papo, Andressa falou que ganhava mais dinheiro como garota de programa do que trabalhando como modelo. Andressa revelou que começou a se prostituir aos 21 anos e chegou a ganhar R$ 30 mil por programa.

"Ganhava muito mais como garota de programa do que como modelo. No começo recebia R$400 e foi até R$30 mil por um programa', disse Andressa, que contou que precisou entrar nessa vida para encontrar uma renda após se separar do primeiro marido.

Aos 33 anos, Andressa afirmou que está vivendo a melhor fase de sua vida. Ela rompeu com a igreja e confessa que não vê pecado em vestir roupas sensuais. "Me tornei uma mulher fanática. Passar por esses seis anos de conversão me ensinou muito. Achava que para servir a Deus eu tinha que ficar totalmente tapada, por exemplo, e hoje não vejo pecado em usar um decote. Pecado é você ser uma pessoa ruim, machucar os outros, humilhar, isso é pecado", afirmou.

Andressa também falou sobre o abuso sexual que sofreu aos 10 anos. "O abuso rouba sua infância. Aflorou muito cedo a sexualidade em mim".