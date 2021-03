Helena Rizzo Divulgação/MarceloSebá

Publicado 26/03/2021 20:59

Rio - A Band anunciou nesta sexta-feira (26) Helena Rizzo como nova jurada do 'MasterChef Brasil' no lugar de Paola Carosella, que deixou o programa em janeiro. A chef, eleita a melhor do mundo pela revista Restaurant, em 2014, se une a Erick Jacquin e Henrique Fogaça no reality show gastronômico.



Atualmente, Rizzo é dona do restaurante Maní em sociedade com a modelo e apresentadora Fernanda Lima. O estabelecimento foi condecorado pelo Guia Michelin em 2015 e eleito o 36º melhor do mundo no ano anterior. Com o sucesso, as duas também inauguraram o Manioca, a Padoca do Maní e a Casa Manioca.

Em 2017, Helena participou da bancada do reality show 'The Taste Brasil', do GNT, junto com Felipe Bronze, André Mifano e Claude Troisgros. Dois anos depois, estreou como integrante do júri internacional do 'The Final Table', da Netflix.

Nascida no Rio Grande do Sul, a chef iniciou a carreira em 1997, no extinto restaurante Roanne, de Claude Troisgros e Emmanuel Bassoleil e chegou a fazer estágios na Itália e na Espanha.