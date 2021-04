Emma Stone como Cruella Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 13:09 | Atualizado 09/04/2021 13:12

Rio - A Disney acaba de divulgar novo trailer e pôster para o seu novo live-action “Cruella”, estrelado pelas vencedoras do Oscar® Emma Stone e Emma Thompson, o filme é dirigido por Craig Gillespie. “Cruella” será lançado simultaneamente nos cinemas e no Disney+, via Premier Access, por um custo adicional, no dia 28 de maio.

fotogaleria

Publicidade

SINOPSE



“Cruella”, novo filme live-action apresenta a história da lendária e mais icônica – e notoriamente fashion - vilã da Disney, Cruella de Vil. Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme mostra uma jovem vigarista chamada Estella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer um nome para si através de seus designs. Ela faz amizade com uma dupla de jovens ladrões e, juntos, constroem uma vida para si nas ruas de Londres. Um dia, o talento de Estella para a moda chama a atenção da Baronesa Von Hellman, uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Mas o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella má, elegante e voltada para a vingança. “Cruella” é dirigido por Craig Gillespie (“Eu Tonya”) e produzido por Andrew Gunn (“Sexta-feira Muito Louca”), Marc Platt (“O Retorno de Mary Poppins”) e Kristin Burr (“Christopher Robin”); traz ainda Emma Stone e Michelle Wright (“Baby Driver”) como produtoras executivas; e a duas vezes ganhadora do Oscar® de Melhor Figurino Jenny Beavan (“Mad Max: Estrada da Fúria”, “Uma Janela para o Amor”) é a responsável pelos trajes deslumbrantes e imaginativos que ganham vida própria em cena.



Confira o trailer: