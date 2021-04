Thaís foi entrevistada por Ana Maria Braga, no 'Mais Você' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 09:51 | Atualizado 14/04/2021 10:52

Rio - Eliminada com 82,29% dos votos do "Big Brother Brasil" nesta terça-feira , Thaís Braz foi recebida para o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você". No programa, a cirurgiã-dentista de Goiás comentou a sua trajetória pelo reality e falou sobre a relação com Fiuk. O programa, inclusive, iniciou a edição com uma música do cantor.

"No começo, eu estava muito insegura. Com o passar do tempo, comecei a ter mais segurança.... Eu encontrei amizades que quero levar para a vida, mas acho que isso que pesou. Faltou expor minhas visões, me posicionar mais. Às vezes, eu ficava insegura de expor o que eu pensava, ficava em cima do muro. Não confiava em mim.", declarou Thaís.

"O momento que eu ganhei a Prova do Anjo e pude ver minha família foi especial. É surreal você conseguir ganhar uma prova. E também ter voltado na Prova Bate e Volta foi um momento emocionante, além de ter atendido o Big Fone, que deu muito certo porque eu estava emparedada e me salvei", relembrou Thaís sobre os seus melhores momentos do jogo.

Ela disse que ainda não conseguiu ter acesso a muitas imagens do programa. "Hoje, estou digerindo as coisas que ouvi por alto. Quero ver as coisas do programa. É clichê falar, mas a gente vivendo lá é muito diferente. Hoje, eu estaria em choque. Eu fiquei triste, claro, por ter saído. Mas, na verdade, tinha uma coisa me confortando. Não menti quando disse que estava tranquila", contou.

"A Thaís daqui de fora é como vocês viram. Não tem como fingir, não. Eu me recuei, criei uma capa... Até desabafei com a Pocah dias desses, que vieram vários gatilhos na minha cabeça. Faltava e falta eu confiar mais em mim e no que eu posso ser", desabafou Thaís, que ainda disse que pretende trabalhar essa pauta e se mostrou surpresa com os mais de 2 milhões de seguidores no Instagram: "Quero aproveitar essa visibilidade para falar de moda".

Ana Maria ainda abordou a relação da jovem com Juliette, com quem teve atrito nas últimas semanas por causa de ciúmes de Viih Tube, sua melhor amiga no reality. "Todas as minhas relações dentro da casa, eu deixei acontecer naturalmente. No começo, a gente não teve muito contato e, agora, a gente teve por causa da Viih. Estava indo naturalmente, não era impossível (a nossa amizade), assim como todas as que eu tive", disse.

Relação com Fiuk

Ana Maria Braga questionou o affair da cirurgiã-dentista com Fiuk. Durante o reality, a relação dos dois não ficou muito clara. A gente não tinha uma relação amorosa, era amizade. Eu queria ele assim, né... No começo, eu sentia atração por ele. Mas agora a gente estava conversando muito, o que faltou no início". Questionada se gostaria de ter relações com outro participante, ela disse que só teve olhos para Fiuk: "Eu não quis outra pessoa".

Ana Maria relembrou o episódio em que Thaís e Fiuk foram parar no edredom e o cantor terminou a noite chorando. "Não era o que ele queria, sabe? A gente já tinha combinado que não ia ficar mais. Eu também fiquei pensativa. Não chorei como ele chorou, mas fiquei pensativa. Não precisava ter acontecido", disparou Thaís.

Perguntada se sentiu ciúmes de Fiuk com Juliette, Thaís disse que foi um "ciuminho de festa". Ela ainda brincou que precisa tratar essa questão porque é muito ciumenta fora da casa também. "Terapeutas, me liguem", disse, aos risos.