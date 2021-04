Thais é a décima eliminada do ’BBB 21’ Reprodução

Publicado 14/04/2021 00:01 | Atualizado 14/04/2021 00:20

Rio - Com 82,29% dos votos, Thais Braz foi a décima eliminada do "BBB 21" na noite desta terça-feira. A dentista levou a pior na disputa com Arthur, que teve 15,88% dos votos, e Fiuk, que teve apenas 1,83%. No total, o paredão recebeu 106.557.323 votos. Em seu discurso de eliminação, Tiago Leifert resolveu enganar os brothers. Ele falou sobre a rixa de Arthur e Fiuk, mas acabou eliminando Thais.

"Competir o tempo inteiro é o que vocês estão fazendo aí, não tem jeito. Não existe programa ao vivo e não estar ao vivo. Vocês estão ao vivo o tempo inteiro. Nada melhor do que um paredão para finalmente trazer um resultado pra vocês. Determinar quem ganhou, quem perdeu, quem estava certo... Quem não ganha hoje? Hoje o público vai responder pra vocês. Quem sai hoje é a Thaís", disse Tiago.

No estúdio, em conversa com Tiago Leifert, Thais se mostrou surpresa com a alta porcentagem de sua saída. Tiago perguntou o que ela acreditava ter sido o motivo de sua eliminação. "Não sei, acho que faltou posicionamento", disse a goiana.

O apresentador explicou: "Você tem deixado suas histórias na casa suspensas. Nós desatados lá de trás. Por exemplo: Fiuk! Ou é namorada, ou não é mais. Seu assunto com a Juliette também ficou em suspensão. Ficou tudo meio mole, sabe?".

"Senti que eu precisava disso. Errei mesmo. O tempo lá dentro é diferente daqui. Aqui, você espera as coisas e lá, não dá tempo", se justificou Thais. "As pessoas gostam de você. O índice foi alto, 82,28 %,mas não é rejeição. Fica tranquila. O público deixou o Arthur e o Fiuk, eles se movimentam", disse Tiago Leifert.

Neste momento, Thais fez uma cara de espanto. O apresentador, então, a confortou e falou sobre todos os programas dos quais Thais vai participar agora que deixou o programa.