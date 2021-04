Ana Clara com Viih Tube no ’Rede BBB’ Reprodução

Publicado 27/04/2021 11:38

Rio - A apresentadora Ana Clara, que comanda o "Rede BBB", programa de entrevistas com os eliminados do "Big Brother Brasil", rebateu no Instagram alguns comentários de que teria sido "grosseira" com Viih Tube. Ana Clara disse que sempre trata todos os eliminados igualmente, de forma imparcial.

"Vou comentar pela primeira vez sobre o bate-papo com o eliminado porque realmente fiquei incomodada com alguns comentários desse e de outros posts me chamando de grossa, mal educada e etc. Contando a entrevista desse jeito, parece que eu fui super grossa com a Viih Tube, comportamento esse que é muito diferente do que eu faço com TODOS os eliminados, que é acolher e deixar o clima leve, independentemente de quem seja e da opinião da massa!", iniciou a apresentadora.

"Inclusive, por ter essa imparcialidade e tratar TODOS com o mesmo carinho, já tomei e tomo muita pedrada, mas não mudaria e tudo bem! Quem diz que esses recortes aí são reflexo da 'falta de imparcialidade' nos comentários do post, realmente não assiste meu trabalho, quem leva na brincadeira assiste o bate-papo, é simples", analisou.

Ana Clara afirmou que gostou muito do resultado de sua entrevista com Viih Tube. "Todo bate-papo com o eliminado eu recebo um milhão de mensagens aqui perguntando por que não falei aquilo, por que falei tal coisa, por que eu não fiz, aconteci. Eu nunca debato e nem devolvo porque a gente nunca vai agradar todo mundo. Esse vídeo que postei, achei super engraçado, vários amigos me mandaram. Eu me diverti muito entrevistando a Viih, porque entendo o contexto da história", disse.

A apresentadora, no entanto, recebeu mensagens de ódio depois da entrevista. "Fui assistir, porque estava recebendo várias DMs com esse vídeo me xingando, reclamando de mim. Fui ver os comentários e tem um monte de gente falando mal do meu trabalho. Pode me xingar, pode falar do meu corpo, da minha cara, mas não fala mal do meu trabalho - e nem da minha bota. É sério", brincou, fazendo referência a uma frase que usou quando participou do "BBB 18".

Ana Clara finalizou o vídeo negando ter maltratado Viih Tube. "Pode ter a opinião que você quiser, mas tem o fato e tem uma coisa inventada. O fato é que eu não fui grossa com a Vitória e nem com nenhum dos eliminados. Isso é uma coisa que prezo muito, tratar todos eles bem. E igual. Fora as conversas que tenho com eles depois do bate-papo, que vocês não sabem, para apoiar e dar uma força. Isso não dá mesmo. Achei bem escroto quem me chamou de grossa e mal educada, de imparcial. Falaram que sou estúpida. Mas quem achou graça porque assistiu a entrevista e gostou também, pode rir comigo. Comigo e com a Viih, que se divertiu ontem".