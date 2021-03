Fernando Mansur O DIA

Por Fernando Mansur

Publicado 07/03/2021 06:00

Não sei se você sabe o quanto nossos pensamentos influenciam os ambientes, e, primeiramente, como eles nos influenciam quando os emitimos e alimentamos. Dou um exemplo: uma pessoa media com o pêndulo a qualidade vibratória de meus chacras. Ela percebeu uma frequência mais densa em um deles e me perguntou se eu estava preocupado com alguma coisa. Respondi que sim e passamos a conversar a respeito.



Os pensamentos que eu ruminava não eram saudáveis, mas egoístas e preconceituosos. Aquilo estava me consumindo e uma pessoa sensível logo perceberia a forma e a coloração de minha aura naquele momento. O que fazer quando isso acontece? Seria conveniente parar e meditar sobre o que nos aflige e que está provocando aqueles sintomas não-físicos, mas que reverberam no físico.



É preciso autocompreensão e coragem para enfrentar a si mesmo e uma boa dose de amorosidade e compaixão com nossas sombras. Essa prática pode ser o começo da cura, da autocura. Pode acontecer também de estarmos na rua – ou em outro local – e

alguma forma-pensamento inadequada aderir a nós, provocando algum desequilíbrio em nossa energia. Mas essa é outra história!



De fato, “há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia”. Tenhamos cuidado com o que emitimos e com o que captamos. Podemos aprender, podemos melhorar, podemos avançar. Vamos!