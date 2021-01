Por Fernando Mansur

Publicado 24/01/2021 06:00

Primeiro, Platão, Grécia, na Alegoria da Caverna: “A Educação não é o que alguns indivíduos proclamam ser ela, a saber, inserir conhecimento em almas que dele carecem, como inserir visão em olhos cegos. ...O poder do aprendizado de cada um é como um olho que não é capaz de ser girado da escuridão para a luz sem que se gire o corpo inteiro.



A conclusão é que a Educação não é a arte de introduzir visão na alma. A Educação tem como certo que a visão já está presente na alma, mas essa não a dirige corretamente e não lança o seu olhar para onde deveria; a Educação é a arte de redirigir a visão adequadamente.”



Agora, da civilização Asteca, do México: “Os antigos aprenderam a conciliar a criação e o tempo, explorando

pouco e bem a riqueza da selva e a fragilidade do vale. Mas quando as castas dos governantes colocaram o poder por cima da grandeza da vida, a terra não bastou para sustentar as exigências, vieram as guerras, caiu o poder e permaneceu a terra.



Quando uma sociedade se torna materialista, ela perde a capacidade de compreender a linguagem dos símbolos, algo que é próprio das Almas sensíveis, capazes de enxergar a vida com profundidade.”



Da Índia, no Bhagavad Gita: “Pensa-se que a luz e a escuridão são as eternas sendas do mundo. Conhecendo estas sendas, o Iogue não se confunde de modo algum. Portanto, em todos os tempos, mantém-te firme no Yoga, Oh Arjuna.”



Jesus, do Oriente Médio: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” Antes de descobrirmos o que é a Verdade, que sejamos verdadeiros. Podemos. Vamos!