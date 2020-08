Quando estamos presos a uma ideia, às vezes é difícil conseguirmos ir além dela. Mesmo sendo uma ideia elevada, pode haver ainda níveis diferentes e mais altos.

Podemos e devemos expressar o que consideramos ser uma verdade, "mas sem jamais perder a ternura" e deixando sempre uma margem para as ponderações do outro.

Trata-se da arte de saber ouvir e de saber falar. Muitas vezes não falamos, para não termos que escutar. Essas observações, simples como podem parecer, levam anos e até vidas para serem experimentadas e fazerem parte real de nossa natureza.

O filósofo Platão ensinou sobre o Bem, o Belo e o Verdadeiro, e explicou o valor da serenidade.

"Imprime a todos os teus atos a necessária serenidade de espírito e caminharás tranqüilo pelo curso da vida", disse Platão.

A vida é feita de parcerias e de comunhão de idéias. "Na discordância encontra-se a harmonia do universo."

Não precisamos nos arvorar em querer saber tudo e dar todas as respostas. Pessoas ao nosso lado podem observar tanto quanto nós, ou mais, colaborando com suas visões de vida e de mundo para o enriquecimento do todo.

Essa constatação de que não temos que dar conta de tudo nos alivia, deixando-nos mais leves e livres para seguir o caminho, com o peso distribuído entre parceiros de luz e lutas.

Podemos. Vamos!