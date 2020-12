Por Fernando Mansur

Publicado 06/12/2020 06:00

Somos todos agentes do karma. Ele é o senhor. Os acontecimentos que fazem parte do enredo de nossas vidas foram todos conectados por ele. As pessoas e os fatos são os agentes usados pela Lei para que os efeitos se sucedam às ações, para o restabelecimento do equilíbrio.

Ah! Quanto esse conhecimento seria útil para a humanidade! Teríamos mais paciência conosco e com nossos próximos. Deixaríamos de culpar e de nos culpar, perdoaríamos mais e nos sentiríamos mais fortes e leves para seguir viagem, certos de que dias da caça e do caçador se alternam. Por que então não poderíamos tentar viver na compreensão da Unidade, pelo menos como um princípio filosófico.

É claro que para entendermos esse processo – ainda que como possibilidade – precisaríamos aceitar que não estamos aqui pela primeira vez. A vida é feita de reencontros.



E, mesmo sabendo disso, como reger nossas vidas, em vez de sermos arrastados pelas circunstâncias? Que longo treinamento e dores esse aprendizado exige? Mas esse é o nosso destino: o autoconhecimento. A salvação não está fora de nós. Sabendo ou não, somos os responsáveis e tecelões de nosso destino.



Experimente, durante esta semana, observar a vida sob essa perspectiva, e veja o que acontece. Podemos! Vamos!