Por Fernando Mansur

Publicado 10/01/2021 06:00

Precisamos nos enxergar com novos olhos. Veja esse magnífico ensinamento que H.P. Blavatsky nos transmitiu: “O Universo é forjado e guiado de dentro para fora. Assim como é em cima, é embaixo; como é no céu, é na Terra; e o homem, o microcosmo e cópia miniatura do macrocosmo, é a testemunha viva dessa Lei Universal e de seu modo de ação.”



“Não vos esqueçais, vós sois deuses”. G. de Purucker, um estudioso de H.P.B. continua o raciocínio: “Somos governados por uma Grande Hierarquia. O Cosmos, o universo, embora seja uno, é formado por vários degraus ou graus de seres com consciências e intelectos de muitos tipos diferentes, nos quais a vida se manifesta. Eles estão interconectados, interrelacionados e ordenados, e trabalham juntos como um todo para um objetivo e fim comum.



Publicidade

Assim, vemos que não somos apenas as crianças carnais da Terra, borboletas nascidas por um dia; na realidade somos faíscas do Coração do Ser, do fogo central da vida universal. Se pudermos sentir essa verdade cintilante em nossos corações, e se pudermos expressar esses sentimentos em nossa vida diária, não haverá força maior que possa guiar nosso comportamento. Nada poderia determinar melhor o nosso destino, nem poderia nos levar a um caminho mais nobre de realização e serviço.”



Parodiando frases célebres: “O mundo espera que cada um cumpra com seu dever”; ou: “Não pergunte o que o mundo pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo mundo”. Grandes mudanças estão ocorrendo e você é uma delas. Observe-se como alguém valioso e que tem algo a contribuir com o momento e com o ambiente em que você vive. Pedras preciosas não são para ficar escondidas. Irradie seu valor! Vamos!