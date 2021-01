A expectativa da secretaria é de que as atividades estejam concluídas ainda no primeiro trimestre deste ano. Os recursos utilizados para execução das obras são provenientes de emendas parlamentares que totalizam mais de R$ 430 mil Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 30/01/2021 15:00

SÃO GONÇALO - As obras da praça da Rua Ponta Grossa, que estavam paradas desde agosto de 2020, foram retomadas esta semana pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. O espaço tem área total de 1008 m², em frente à Baía de Guanabara, e contará com uma quadra poliesportiva, playground, espaço de convívio e bicicletário. Além dos equipamentos, a praça também receberá intervenções de paisagismo. A expectativa é de que o local seja mais um atrativo na região, além da orla da Praia das Pedrinhas.

Na última quinta-feira (28), o prefeito Capitão Nelson fiscalizou as obras, ao lado do secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza. A expectativa da secretaria é de que as atividades estejam concluídas ainda no primeiro trimestre deste ano. Os recursos utilizados para execução das obras são provenientes de emendas parlamentares que totalizam mais de R$ 430 mil.

Publicidade

O prefeito determinou que seja avaliada a retomada de obras paradas, a fim de otimizar a utilização dos recursos já disponíveis no município. “Estamos trabalhando para que a população gonçalense possa contar com a prestação de serviços de qualidade por parte do município. Para isso, buscamos apoio dos governos estadual e federal, para garantir recursos financeiros para obras necessárias em nossa cidade, como as emendas parlamentares tão importantes para a realização dos projetos”, explicou Capitão Nelson.