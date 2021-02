Fiscais da SMTR fizeram vistorias em 136 estações de BRT e nas garagens dos ônibus articulados Daniel Castelo Branco

Publicado 04/02/2021 15:41 | Atualizado 04/02/2021 16:03

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Secretária Municipal de Transportes, realizou vistorias em 136 estações do BRT Rio e nas garagens dos ônibus articulados, nesta quinta-feira. Segundo a SMTR, foi constatado que mais da metade da frota não está em circulação. Apenas 199 veículos foram encontrados, em vez dos 413 estipulados na frota determinada, conforme previsto em contrato.

De acordo com a SMTR, os dados foram discutidos com o BRT Rio. A empresa alega que a frota disponível no fim de 2020 era de 306, sendo que 8 foram queimados, 94 estão parados por falta capacidade financeira para a manutenção.

Na última segunda-feira, o BRT Rio foi paralisado nos seus três corredores, Transoeste, Transcarioca e Transolímpica . Segundo o consórcio que administra o transporte, alguns motoristas impediram a saída dos ônibus das garagens em protesto contra a perspectiva de atraso de salários este mês. O representante dos motoristas de BRT, Ademir Francisco, diz que a categoria realizou a paralisação contra a decisão da empresa de afastar motoristas por 10 dias sem remuneração.