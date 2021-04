Por O Dia

Publicado 30/04/2021 11:27 | Atualizado 30/04/2021 14:10

Rio - De saída da Globo , Fausto Silva já tem uma nova casa, a Band. O apresentador vai assinar contrato na próxima semana com a emissora que o revelou na década de 1980 segundo o colunista Daniel Castro, do "Notícias da TV", para apresentar um programa semanal no início das noites de domingo ou um diário no fim do horário nobre em 2022.