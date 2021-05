Lázaro Ramos e Camilla de Lucas Reprodução/Globo

Publicado 14/05/2021 14:04

Rio - Pai e filha? Lázaro Ramos e Camilla de Lucas protagonizaram um momento engraçado durante o programa "Encontro" desta sexta-feira. O ator rasgou elogios ao falar sobre a influenciadora digital e vice-campeã do "BBB 21".

Após a produção exibir um VT que relembrava uma fala de Camilla ao dizer que queria ser filha de Lázaro Ramos e Taís Araujo, o próprio ator respondeu. "Filha, estou te esperando até agora. O programa acabou e você não veio. Seu quarto já está pronto, com vários lugares para as laces", brincou.



Após agradecer o carinho, Camilla ainda ouviu mais elogios. "Eu e Taís gostamos de família grande e carinhosa e eu adoraria ter uma filha como você, talentosa, leal, ponderada...você me deu muito orgulho, Camilla", disse Lázaro.