Sarah Andrade Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 15/05/2021 10:38 | Atualizado 15/05/2021 10:55

São Paulo - Sarah Andrade, ex-participante do "BBB 21" , fará sua estreia fora da Globo neste domingo. A consultora de marketing participará do "Domingo Legal", no quadro "Passa ou Repassa", com a cantora Yasmin Santos e a dupla Guilherme e Benuto.

No programa do SBT, Sarah falou sobre os planos de morar com Gilberto Nogueira, seu grande aliado no programa da Globo . "Ainda estamos organizando nossas agendas de trabalho para entender a melhor logística para nós dois, mas eu moraria com ele com certeza. Seria divertidíssimo. E eu teria um grande amigo do meu lado", disse.

Nova em São Paulo, Sarah revelou que ainda está se adaptando à cidade. "Me mudei para São Paulo e ainda estou organizando algumas coisas, mas estou amando tudo. Eu tirei dois dias desde o final do programa para descansar um pouco mais. Mas a rotina, graças a Deus está corrida, planejando e trabalhando bastante", comentou.



Por fim, Sarah Andrade agora quer investir em seu grande sonho: "Tenho muita vontade em construir uma carreira artística, principalmente como apresentadora. Estou me preparando para isso", encerrou ela, em trecho divulgado pela assessoria do SBT.