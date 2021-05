Eva Wilma na entrevista com Pedro Bial Reprodução | TV Globo

Publicado 17/05/2021 16:59

Rio - Em homenagem a Eva Wilma e ao seu legado na dramaturgia nacional, o ‘Conversa com Bial’ desta segunda-feira, dia 17, reexibe entrevista com a atriz, realizada em agosto do ano passado. A atriz morreu no último sábado, dia 15, com complicações de um câncer de ovário.

Na época da entrevista, Eva Wilma participou da série de conversas que celebravam as sete décadas da televisão brasileira e revisitou a sua trajetória profissional, que cresceu junto com a história da TV no país. No programa, a convidada falou a respeito da sua relação com a arte, a breve carreira como professora de balé até chegar ao seu debuto como atriz, ainda na TV Tupi. Eva Wilma também percorreu as grandes personagens em obras da TV Globo, como a vilã Altiva em ‘A Indomada’, novela de 1997.