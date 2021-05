Luciano Hang ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 18/05/2021 11:04 | Atualizado 18/05/2021 11:06

Rio - As lojas Havan voltaram a ter um comercial na Globo no último domingo (16). Em novembro de 2019, o empresário Luciano Hang, dono da varejista, declarou um boicote a emissora, mas voltou atrás, pois ele próprio apareceu na propaganda exibida durante o intervalo do "Fantástico". Mesmo após criticar o canal de televisão, o empresário teria desembolsado quase R$ 1,3 milhão pelo comercial.

fotogaleria

Publicidade

Segundo o site Notícias da TV, os intervalos comerciais do "Fantástico" são um dos mais cobiçados. Para um anúncio de 60 segundos, tempo que durou a propaganda da Havan, a emissora cobraria R$ 1,299 milhão.

A primeira vez que as lojas de Luciano Hang veicularam anúncios na Globo foi em 2018. A Havan inclusive contou com merchandisings no "Encontro" e no "É de Casa". Porém, o empresário, que é um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, declarou um boicote à Globo por não concordar com posicionamentos da emissora.

Publicidade

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, Hang disse que só continuaria com os anúncios em afiliadas da Globo. "Enquanto esses programas prestarem um desserviço à nação e estiverem contra os valores da família brasileira, não iremos anunciar. Por ora, manteremos nossas propagandas nas afiliadas e jornais locais, que ainda informam a sociedade de forma mais isenta e conservadora", diz o posicionamento.