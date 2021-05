Angélica está confirmada em No Limite TV Globo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 08:36 | Atualizado 19/05/2021 09:30

Rio - Mais uma vez, a tribo Calango perdeu a Prova de Imunidade e teve de encarar o Portal da Eliminação no segundo episódio de "No Limite", reality de sobrevivência da Globo. Durante a votação, Angélica e Gleici Damasceno foram as mais votadas pelo companheiros de equipe, com três votos cada. No desempate, a enfermeira levou à pior e foi eliminada do jogo.

A Prova de Imunidade, realizada na abertura do programa, também foi vencida pela tribo rival da Calango, a Carcará, que levou alguns produtos, como lenço umedecido, café e leite em pó. A comemoração exagerada, mais uma vez, deixou a tribo derrotada incomodada.