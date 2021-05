William Bonner e Gil, do 'BBB 21' Reprodução/Montagem

Publicado 22/05/2021 21:33

Rio - William Bonner disse a Renata Vasconcellos que, se soubesse da notícia que ele iria anunciar hoje há 25 anos, ele estaria "indignado". Neste sábado (22), o âncora do "Jornal Nacional" citou Gil do Vigor, do "BBB 21", ao anunciar que um robô chinês está explorando Marte.

"Eu estou no 'Jornal Nacional' desde 1996, há 25 anos. Estava pensando aqui, se há 25 anos eu tivesse ido a uma cartomante e ela tivesse dito pra mim a notícia que eu vou ler agora pra vocês, eu ia sair furioso, eu iria sair indignado, como diria o Gil do Vigor do 'BBB', mas é verdade!", disse Bonner.

De Pequim, pesquisadores chineses vão controlar o robô, que vai explorar, durante três meses, o planeta vermelho. Depois dos Estados Unidos, a China é o segundo país a controlar um robô em Marte, informou Bonner.

