Ana Maria Braga briga com produção e depois pede desculpasReprodução/Globo

Por iG

Publicado 02/06/2021 11:14 | Atualizado 02/06/2021 12:01

São Paulo - Ana Maria Braga perdeu a paciência no começo do "Mais Você" desta quarta-feira. A apresentadora, que se emocionou ao vivo recentemente , estava testando uma dica que viralizou na internet ensinando a limpar panelas e se irritou com a produção. A equipe do programa queria que ela limpasse uma panela, mas Ana achou que ela não estava manchada e suja o suficiente como o do vídeo das redes sociais por isso se irritou.

"Põe o indiano para mim por favor. Vamos discutir isso aqui agora. Olha a panela do cara. Isso aqui é panela suja? Não é, é só passar o bombril que sai", disse a apresentadora pedindo para a produção exibir novamente o vídeo original.

A apresentadora seguiu o desafio e pediu desculpas para o público porque quase falou um palavrão ao vivo. "Esses tempos eu quero me desculpar com o pessoal de casa, que eu ando achando que eu estou na minha casa. Mas de vez em quando, vocês [a produção] querem me arrumar problema. Igual agora", disse Ana Maria.