Ana Maria Braga se irrita com a produção ao vivo no ’Mais Você’ Reproduçãp

Por iG

Publicado 20/05/2021 11:05 | Atualizado 20/05/2021 11:27

São Paulo - Ana Maria Braga recebeu, nesta quinta-feira, Wesley Safadão no "Mais Você". Durante sua participação, o cantor agradeceu o carinho dos fãs e fez a performance de uma música. No entanto, uma falha técnica irritou a apresentadora. "Cadê o som? ... Cadê o som do estúdio, caramba?", disse Ana Maria, que teve seu áudio vazado sem querer.

Wesley Safadão, por sua vez, continuou a apresentação e não se abalou pelo "puxão de orelha" da loura. Entretanto, telespectadores e usuários do Twitter não pouparam Ana Maria Braga e repercutiram o momento nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que Ana Maria comete gafes durante o "Mais Você". Com frequência, a apresentadora erra o nome dos convidados, se atrapalha com as receitas e com as dinâmicas. Para alguns, ela já foi apelidada de "Rainha das Gafes". Confira algumas reações coletadas sobre o episódio de desta quinta-feira.

Ana Maria Braga full pistola logo cedo pic.twitter.com/vzvWN1tj4R — Vitão (@vitao_oficial) May 20, 2021

Ana Maria meteu o loco agr "cadê o som do estúdio, crlh"

KKKKKKKKKKKKKK — Bruninha (@bruninhaks2) May 20, 2021

Ana Maria disse CARAMBA e não CARAI — Kendra Foster (@francopaulla) May 20, 2021

