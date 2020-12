Por iG

Publicado 07/12/2020 15:32 | Atualizado 07/12/2020 15:34

Os ânimos em "A Fazenda 12" estão à flor da pele nos últimas dias. Depois de Lidi e Stéfani causarem com uma briga , Jojo Todynho deixou Marino bem irritado na tarde desta segunda-feira. A funkeira estava na sala deitada com a cabeça no colo do sertanejo, quando começou a apalpar as partes íntimas do cantor.