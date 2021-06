Hugo Gloss e Gil do Vigor - Reprodução/Montagem

Publicado 06/06/2021 10:49

Rio - Neste domingo, dia 06, o Diálogos GNT apresenta, ao vivo e com exclusividade na TV, a transmissão da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo, que contará com o patrocínio das marcas Amstel, Smirnoff e Tim. A transmissão começa com um aquecimento às 18h no YouTube, com os apresentadores Caio Braz, o ex-BBB Gil Nogueira, a cantora Raquel Virgínia e a médica e também ex-BBB Marcela McGowan no estúdio GNT, discutindo os assuntos que estão mais repercutindo nas redes sociais e que levantam debates sociais relevantes.

Enquanto isso, no salão do Tapete Pink no Dia Estúdio, o influenciador e jornalista Hugo Gloss dá alguns spoilers do que vem pela frente e faz entrevistas exclusivas com artistas que se apresentam nos shows do evento. A transmissão segue com o mesmo elenco a partir das 19h15 também na TV. Os apresentadores recebem convidados presenciais e remotos para conversarem sobre pautas relacionadas a orgulho e representatividade, além de garantirem muito entretenimento, música e alegria. Alguns dos nomes que vão participar do encontro são Jacira Nogueira, Marcelo Tas, Pastor Henrique Vieira, Padre Júlio Lancellotti , Ana Carolina Apocalypse e Zélia Duncan.



No GNT, o público poderá conferir as performances de artistas como Pabllo Vittar, Gloria Groove, Lia Clark e Maria Gadú, além de clipes exclusivos com participações de artistas como Pitty, a cantora sertaneja Luiza, Luis Lobianco e Pedroca Monteiro em uma homenagem ao Buraco da Lacraia e As Baías, com presença da apresentadora Raquel Virgínia. A transmissão conta ainda com imagens e vídeos que mostram a diversidade tanto da equipe como de grandes personagens LGBTQIA+. E, ao final de cada roda de conversa temática da Parada, o elenco do GNT responde as dúvidas mais comuns do público não LGBTQIA+, além de repercutir as questões gerais do movimento e interagir com quem assiste o evento de casa. Os espectadores podem mandar suas perguntas nas redes sociais por meio da hashtag #ParadaAoVivoNoGNT.



Esse ano, pela segunda vez, a Parada do Orgulho LGBTQIA+ acontece de forma remota por conta da pandemia do coronavírus, com roda de conversa e shows direto de um estúdio em São Paulo. A transmissão do evento é uma parceria com a Dia Estudio que começou em 2019, quando o GNT foi o primeiro canal a transmitir ao vivo a Parada do Orgulho de São Paulo, considerada uma das maiores do mundo, diretamente da Av. Paulista.