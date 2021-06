Globo/Sergio Zalis photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2021-06-09 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) signature: 92e88d8b1d8ccb6dd45bd584a581864d76c1fef09ed66138a0e45e2b1c6724fa stRef:documentID: C863E228E3228860BA0B9459F9A6A130 stRef:instanceID: xmp.iid:48889a34-f8b8-4225-9b3d-48ae324a908f stRef:originalDocumentID: C863E228E3228860BA0B9459F9A6A130 tiff:Make: Apple tiff:Model: iPhone 11 tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 19998220/100000 tiff:YResolution: 19998220/100000 unknown: -03:00 xmp:CreateDate: 2021-06-08T11:15:05.107-03:00 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2021-06-08T14:41:57-03:00 xmp:ModifyDate: 2021-06-08T14:41:57-03:00 xmp:Rating: 3 xmpMM:DocumentID: xmp.did:b2b86c91-a96e-41b4-a139-dfc18d741ffa xmpMM:InstanceID: xmp.iid:b2b86c91-a96e-41b4-a139-dfc18d741ffa xmpMM:OriginalDocumentID: C863E228E3228860BA0B9459F9A6A130 Profiles: Profile-8bim: 788 bytes Profile-exif: 15084 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 720 bytes - Globo/Sergio Zalis

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 09:25

Rio - Humor é o novo ingrediente que vai temperar e deixar ainda mais divertidas as noites de quinta-feira em 'Mestre do Sabor'. No episódio de amanhã, dia 10, o programa ganha um quadro com o influenciador Edelson Ribeiro, conhecido como @sobrevivente13.

Sucesso nas redes sociais brincando de narrar receitas de forma inusitada e bem-humorada, o maranhense, que tem mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram, comentará os pratos elaborados pelos 14 chefs que seguem na disputa do reality, sempre com suas observações perspicazes e hilárias sobre cada etapa do preparo. "Sabemos que ainda estamos passando por um momento difícil e resolvemos acrescentar um toque extra de leveza ao ‘Mestre do Sabor’. Quando encontrei o Edelson na internet, a ideia caiu sob medida para a nossa expectativa. O quadro estava pronto: ele vai trazer um olhar divertido para os quitutes preparados por nossos chefs", comenta o diretor de gênero Boninho, idealizador da novidade.



Edelson Ribeiro (@sobrevivente13) nasceu no Maranhão, e suas mídias alcançam o Brasil inteiro. Seu estilo espontâneo diverte todas as idades que se identificam com a linguagem e expressões da região onde nasceu e que carrega até hoje. Em seus vídeos, feitos no estilo dueto (tela dividida), ele reage aos mais diferentes tipos de conteúdo, sendo os que mais viralizaram são do segmento de gastronomia. Irreverente, sem papas na língua, e naturalmente divertido, o "Sobrevivente" comenta que não acreditou de primeira ao receber o convite para integrar o reality. “Primeiro, eu pensei que era molecagem. Eu sou meio 'cabreiro' com as coisas. Para mim, tudo que está acontecendo é muito novo. Aí, recebo um convite desse e falei: - É não, moço! Diacho! Pois então bora fazer! E aí eu ‘tô’ aqui", conta, com seus trejeitos que prometem conquistar o público da atração.



Ovo como protagonista



No episódio desta quinta-feira, os 14 chefs que seguem na disputam terão que usar muita criatividade e técnica. Em mais uma rodada da fase ‘Na Pressão’, os times de Leo Paixão, Kátia Barbosa e Rafa Costa e Silva se enfrentam no ‘Menu Confiança’ e terão que preparar um cardápio completo, com entrada, prato principal e sobremesa, tendo o ovo como ingrediente obrigatório. Os pratos serão avaliados às cegas por Claude Troisgros e por Batista. O time vencedor garante imunidade para a próxima semana e não passa pela disputa eliminatória.



Na segunda prova da noite, a ‘Batalha de Cucas’, individual e eliminatória, os participantes dos dois outros times terão que produzir um prato usando pescados. Desta vez, a avaliação é dos mestres Leo, Kátia e Rafa que, às cegas, escolhem o vencedor e definem quem deixará o reality.



