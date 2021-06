William Bonner anuncia 'momento especial' no 'Jornal Nacional' - Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 13:46 | Atualizado 10/06/2021 13:52

Rio - William Bonner movimentou as redes sociais após revelar que o "Jornal Nacional" desta quinta-feira (10) terá uma surpresa. O âncora não entrou em detalhes ao falar do "momento especial", o que levou internautas a criarem suas próprias teorias de qual será o conteúdo do telejornal da TV Globo.

"Hoje vai ter um momento especial no JN. Eu sei o que é. Mas vocês não sabem", escreveu Bonner em uma postagem no Instagram. Logo em seguida, o jornalista publicou um vídeo em que afirma: “Então, sobre esse momento especial que vai ter hoje no JN, eu sei até quanto tempo isso vai durar."

Nas redes sociais, internautas compartilharam suas apostas para a surpresa anunciada por Bonner, que vão de aposentadoria do apresentador a novo programa na televisão. "Vem aí o encontro com William Bonner", escreveu um usuário do Twitter, se referindo ao programa que Fátima Bernardes apresenta desde que deixou a bancada do "JN".

Por outro lado, há quem diga que a surpresa será a participação de Gil do Vigor no telejornal, após o ex-BBB dizer, em suas redes sociais, que apareceria na televisão nesta quinta-feira. "Gil falou que vai estar na tv hoje. Bonner falou que tem novidades no Jornal Nacional hoje. Qualquer pessoa inteligente entederia isso", brincou um fã do economista com uma montagem em que Gilberto aparece ao lado de Bonner e Renata Vasconcellos.

Além disso, outra internauta comentou a possiblidade da surpresa estar relacionada com o novo patrocinador do "JN" . "O povo especulando que Bonner vai aposentar, eu tô apostando que ele vai anunciar o TikTok do JN, já que essa semana o TikTok virou patrocinador do JN", escreveu a usuária.

Confira as publicações:

Vem aí o encontro com o William bonner — lucs (@intolucs) June 10, 2021

GIL FALOU QUE VAI ESTAR NA TV HOJE

BONNER FALOU QUE TEM NOVIDADES NO JORNAL NACIONAL HOJE QUALQUER PESSOA INTELIGENTE ENTENDERIA ISSO E EU ENTENDI



ESTÃO PREPARADOS????? #MotoGil pic.twitter.com/WqGtpMDVSx — ADEL EGOÍSTA (@adeldisse) June 10, 2021

O povo especulando que Bonner vai aposentar, eu tô apostando que ele vai anunciar o Tik Tok do JN, já que essa semana o Tik Tok virou patrocinador master do JN. https://t.co/NKW9wl6ErG — Bia Cardoso (@srtabia) June 10, 2021

